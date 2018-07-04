OZ МОЛЛ разыграет автомобили Volvo V40 Cross Country среди своих покупателей

4 июля торгово-развлекательный комплекс «OZ МОЛЛ» запускает самую большую в своей истории акцию, призовой фонд которой составит пять автомобилей марки Volvo V40 Cross Country

«Компактный хэтчбек с мужественным дизайном и увеличенным дорожным просветом Volvo V40 Cross Country создан для водителей, которые не просто мечтают о приключениях, а идут им навстречу», — отметили организаторы.

Чтобы стать участником акции и принять участие в розыгрыше автомобилей, достаточно совершить покупку в магазинах ТРЦ «OZ МОЛЛ» с 4 июля по 4 ноября 2018 года на сумму от 3 тыс. рублей, зарегистрировать чеки на стойке регистрации и на каждые 3 тыс. рублей в чеке получить купон на розыгрыш.

Генеральный партнер акции — компания «Volvo Car Кубань», официальный и единственный дилер марки премиум-класса Volvo в Краснодарском крае. Дилерский центр шведского бренда, знаменитого своими инновациями в области безопасности и заботы об экологии, работает в Краснодаре с 2015 года. Партнеры мероприятия: сеть автоцентров «Техно-Темп» и радио DFM.

С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте ozmall.ru.