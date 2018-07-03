Пожар в ТЦ «Северяне» в Краснодаре потушили спустя 5,5 часов

В Краснодаре ликвидировали пожар в торговом центре «Северяне» на улице Уральской

Как сообщали Юга.ру, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 15:30. Из здания эвакуировали людей. К 17:34 пожарные локализовали огонь на площади в 1 тыс. кв. метров.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь был полностью ликвидирован в 21:04. Причины возгорания устанавливаются.

По словам очевидцев, возгорание началось в одном из залов, пламя распространилось по торговому центру, затем огонь перекинулся на соседние офисы и складское помещение, передает «Кубань 24».

Напомним, весной во всех торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах региона, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», прошли внеплановые проверки требований пожарной безопасности. Был выявлен ряд серьезных нарушений, в суд направлены более 100 материалов о приостановке деятельности заведений.