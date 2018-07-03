Дагестанская правозащитница Багавутдинова вышла из колонии на свободу

Члена правозащитной организации Зарему Багавутдинову, отбывшую пятилетний срок за содействие в террористической деятельности, выпустили из колонии

Зарема Багавутдинова вышла на свободу и сейчас находится в пути со своим адвокатом. Об этом сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на сестру женщины. Правозащитница должна была выйти на свободу 3 июля в 10:00 по самарскому времени, однако ее удерживали в колонии, ссылаясь на отсутствие начальника колонии, без которого нельзя подписать документы на освобождение.

Как сообщали Юга.ру, Зарему Багавутдинову признали виновной в содействии в террористической деятельности в мае 2014 года и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Мемориал» считал ее политической заключенной.