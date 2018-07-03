«Мемориал»: Дагестанскую правозащитницу, отбывшую пятилетний срок, не выпускают из колонии

Представительницу общественной организации «Правозащита» Зарему Багавутдинову, которая отбыла пятилетний срок за содействие в террористической деятельности, не выпускают из самарской колонии

Багавутдинова должна была выйти на свободу 3 июля в 10 часов утра по самарскому времени, однако ее продолжают удерживать в колонии, рассказала Правозащитному центру «Мемориал» сестра Багавутдиновой. По ее словам, женщину не отпускают, ссылаясь на отсутствие начальника колонии, без которого нельзя подписать документы на освобождение.

«Мемориал» подчеркивает, что отсутствие начальника колонии не может стать препятствием для освобождения: по закону соответствующую подпись может поставить его заместитель.

30 апреля 2013 года в дагестанском городе Буйнакске боевики расстреляли два автомобиля, в которых находились сотрудники МВД по республике. В результате нападения погибли трое полицейских, двое получили ранения.

4 июля 2013 года члена Дагестанской региональной общественной организации «Правозащита» Зарему Багавутдинову задержали по подозрению в пособничества участникам нападения. 6 июля в ее отношении судья Советского районного суда города Махачкалы М. Алиев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, которую впоследствии дважды продлили другие судьи этого суда.

2 августа Багавутдиновой сначала предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в форме пособничества). 14 ноября ей предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица в совершение преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ).

Как сообщали Юга.ру, в мае 2014 года правозащитницу признали виновной и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Мемориал» признал Багавутдинову политзаключенной, заявив, что «доказательства вины, предоставленные следствием, представляются противоречивыми и являются недостаточными для того, чтобы судить о ее виновности».