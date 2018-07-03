На Кубани приговор основателя секты «Черный лотос» направили на пересмотр
Верховный суд направил на пересмотр приговор создателя незаконного религиозного объединения «Черный лотос» Александра Куренкова
Как сообщали Юга.ру, 12 мая суд назначил 61-летнему Куренкову наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Религиозное объединение по типу тоталитарной секты существовало в станице Староджерелиевской с 2004 по 2016 год. От действий Куренкова пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние.
Решение о пересмотре приговора ВС вынес по жалобе подсудимого. Приговор пересмотрит президиум Краснодарского краевого суда. Верховный суд сослался на истечение сроков давности по эпизоду создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст.239 УК РФ). Куренков создал секту с 2004 по 2006 год, а срок привлечения к ответственности по этой статье — шесть лет.
Адвокат Алексей Аванесян, который представляет интересы пострадавшей от действий Куренкова несовершеннолетней, не согласен с решением суда.
«Куренков не только организовал, но и руководил сектой до момента задержания в 2016 году, поэтому ссылка защиты осужденного на сроки давности несостоятельна», — цитирует адвоката «Коммерсантъ».
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