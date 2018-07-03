В Ставрополе исчез 12-летний мальчик

Ставропольский край

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В Ставрополе следователи разыскивают пропавшего 12‑летнего Анатолия Соловко

По предварительным данным, вечером 2 июля мальчик ушел из дома знакомой родителей в Ставрополе, где был в гостях, и исчез. Проводится доследственная проверка.

Соловко живет в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа. Его рост около 150 см, он плотного телосложения, со светлыми волосами, короткой стрижкой и голубыми глазами. Был одет в черную футболку с цветными иероглифами, красные шорты и синие тапочки.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, следственные органы просят сообщить по телефону дежурному следователю — 8 (962) 441‑02‑21, в Ставропольский межрайонный следственный одел — 8 (8652) 26‑25‑28 или по адресу: Ставрополь, улица Советская, 9», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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