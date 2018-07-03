В Чечне из ущелья вытащили парня с переломом ноги

В Шатойском районе Чечни спасатели помогли 23-летнему местному жителю выбраться из ущелья горной реки

По предварительным данным, группа молодых людей отправилась в поход по сложному горному маршруту, который включал в себя спуски и подъемы по узким тропам. Во время переправы через небольшую горную реку один из парней поскользнулся и сломал ногу.

О происшествии сообщили спасателям. Специалисты оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и наложили шину на ногу. Затем его подняли по сложному горному рельефу.

Спасатель международного класса Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС Мурад Муртазов рассказал, что приходилось идти через трехуровневые водопады, погружаться по горло в горную реку, держа носилки с пострадавшим над водой. Также была опасность камнепада.

Спасательная операция длилась более пяти часов. В ней задействовали более 30 человек.

Сейчас молодой человек находится в больнице в Грозном. Его жизни ничего не угрожает, сообщает ГТРК «Грозный».