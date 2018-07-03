Журналистов из СМИ — иностранных агентов тоже признают иноагентами

Авторов, участвующих в создании материалов для СМИ-иноагентов, приравняют к иностранным агентам

Поправки в закон о СМИ — иностранных агентах, которые позволят в их число записать сотрудничающих с ними авторов, Госдума одобрит на следующей неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на депутатов. По данным издания, 3 июля поправки одобрит комитет Госдумы по информационной политике. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Изменения в законе позволят наделять статусом иностранных агентов любого человека или организацию, которые за деньги создают контент для СМИ-иноагентов. Такие авторы будут подчиняться требованиям, распространяющимся на НКО — маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода.

При этом уточняется, что из законопроекта убрали пункт о необходимости указывать статус при репостах любых публикаций из СМИ — иностранных агентов, а также требование о внесудебной блокировке сайтов, которые распространяют материалы агентов без соответствующей маркировки.

Как сообщали Юга.ру, правки в законе, позволяющие признавать СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа, Госдума России одобрила в ноябре 2017 года.