В Адыгее впервые проведут «Парад семьи»

В Адыгее 8 июля в форме республиканского фестиваля проведут акцию «Парад семьи»

Мероприятие посвятят Дню семьи, любви и верности. В «Параде семьи» примут участие 63 пары со всех районов республики. Впервые на одной площадке соберутся семьи разных поколений. Пары, которые отметили 70 лет семейной жизни, наградят медалями «За любовь и верность» с изображением ликов святых Петра и Февронии. В Адыгее такую медаль вручают с 2014 года. За это время награду получили около 300 семей, зарегистрировавших свой брак не менее 25 лет назад.

«Во время праздника будут чествовать и лучшие многодетные семьи. Сейчас в Адыгее живут около 5,9 тыс. многодетных семей, их число увеличивается с каждым годом», — сообщили Юга.ру в министерстве труда и социального развития республики.

Уточняется, что для всех семей республики в рамках фестиваля 8 июля в горпарке проведут концерт. Накануне в загсах пройдет регистрация брака. Всего в Адыгее 40 пар сыграют свадьбу в преддверии Дня семьи, любви и верности.

По данным управления ЗАГС Республики Адыгея, в этом году отмечается увеличение числа бракосочетаний. С начала года зарегистрировано 717 браков. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.