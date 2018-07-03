Деятели культуры Швеции будут вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Деятели культуры Швеции основали Новую академию и будут вручать в Стокгольме ежегодную альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Такое решение было принято после скандала, когда Шведская академия, называющая лауреатов, перенесла присуждение премии этого года на 2019-й в связи с сокращением числа ее членов. Проведенное расследование показало, что академики нарушали правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. После представления этих данных несколько литераторов заявили об уходе. Для принятия новых академиков требуется кворум в 12 человек, но их осталось 11. Выбрать же новых не позволял устав.

«Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма. В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература становится еще более важным противодействием "культуре" молчания и угнетения. Новая академия считает исключительно важным то, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году», — приводит заявление деятелей культуры, которых более 100 человек, британская газета The Guardian.

Претендентом на награду может стать литератор из любой страны, но на его счету должно быть не менее двух книг, опубликованных в последнее десятилетие и раскрывающих тему людей в мире, передает ТАСС. После номинирования кандидатов Новая академия проведет публичное голосование и назовет четыре самых популярных произведения. Из их числа специальное жюри выберет лауреата. Его имя будет объявлено в октябре. В этом же месяце называют лауреата Нобелевской премии по литературе.