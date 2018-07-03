На площади им. Пушкина в Краснодаре отметят День любви, семьи и верности

В Краснодаре на площади им. Пушкина 8 июля состоится городское празднование Дня любви, семьи и верности

Театрализованный концерт «Любви связующая нить» начнется в 19:00. Представление построено на образе ромашки, каждый лепесток которой воплощает одну из основных семейных ценностей. Творческие номера будут чередоваться с репортажами о семьях, проживших в браке 30, 40 и 50 лет. В официальной части мероприятия будут чествовать и награждать лучшие семьи Кубани.

В праздничном концерте примут участие профессиональные творческие коллективы края: Кубанский казачий хор, солисты Театра балета Юрия Григоровича, Кубанский духовой оркестр, ансамбли «Криница», «Кубанская казачья вольница» и «Адажио», Хор Краснодарского края, Государственный эстрадно-симфонический оркестр, Государственный балет Кубани, сводный детский хор Кубани. Также свое творчество представят студия бальных танцев «Ренессанс» из Геленджика и семейная династия из Новороссийска. Завершится программа в 22:00 фейерверком.

Кроме того, в этот день на площади им. Пушкина с 15:00 будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры края.