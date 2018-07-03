В Ростове возбудили уголовное дело против застройщика

В Ростове застройщика подозревают в нецелевом использовании денег дольщиков

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, из-за длительного строительства многоквартирного дома на пр. Космонавтов — Королева была проведена проверка.

Выяснилось, что застройщик использовал деньги дольщиков не по назначению. Он давал займы другим коммерческим организациям. Из-за этого затянулись сроки строительства дома и ввод дома в эксплуатацию.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Ему грозит наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Как сообщали Юга.ру, Ростовская область — рекордсмен по количеству проблемных домов.

Ранее дольщики устраивали флешмоб, писали письмо в космос и показывали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца», где изображали в костюмах царя, вельмож и Бабы-яги губернатора области Василия Голубева и главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.