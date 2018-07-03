На трассах Ставрополья из-за жары начали дежурить медики

В Ставропольском крае полицейские стали выходить в наряды вместе с врачами, оказывающими помощь водителям при жаркой погоде

По данным местного отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД, днем температура воздуха превышает 40 °C — велика вероятность ухудшения здоровья участников дорожного движения. Возможны приступы гипертонии, тепловые удары и переутомление. Совместное дежурство полицейских и медиков будет продолжаться весь курортный сезон.

Инспекторы в основном останавливают водителей грузовиков и дальнобойщиков — они проводят за рулем по несколько часов и их транспорт не всегда оборудован кондиционерами. Врачи проверяют у водителей давление, ритмы сердца и общее состояние. Уставшим автомобилистам предлагают сделать перерыв и выпить прохладительные напитки, сообщает «Интерфакс».