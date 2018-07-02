В Белореченском районе мальчик утонул в канале из-за укатившегося мяча

Шестилетний ребенок утонул в Белореченском районе Кубани вечером 1 июля

Инцидент произошел, когда компания детей играла в футбол. В ходе игры мяч укатился по склону и упал в канал недалеко от площадки. Один из мальчиков побежал за ним и упал в воду. Дети рассказали о случившемся взрослым.

Тело утонувшего шестилетнего ребенка спасатели обнаружили через несколько часов в километре от места падения. В районной администрации полагают, что ребенок поскользнулся на мокрой гальке, после чего упал в канал, пишет «Комсомольская правда».

Следственные органы проводят по данному факту доследственную проверку, передает «360».