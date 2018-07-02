Губернатор Кубани призвал решить проблему водоснабжения в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в этом году спроектировать новый водопровод в Ейске, а в следующем — приступить к его строительству

Глава края заявил, что одной из проблем в системе ЖКХ края остается водоснабжение в Темрюке и Новороссийске. Наиболее остро она стоит в Ейске. Там половина сетей находится в аварийном состоянии или нуждается в замене. Потери воды составляют более 50%.

«Регулярно поступают жалобы от жителей Ейска. Они участились после того, как с 1 июня воду стали подавать по часам. Вопрос требует кардинального решения. Проблемы водоснабжения Ейска должны быть решены не временными способами», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что в вопросе водоснабжения курортных городов необходимо проработать долгосрочный план действий.

«До 2021 года нужно составить дорожную карту, в которой будут прописаны реальные мероприятия, позволяющие решить проблему бесперебойной подачи воды в Ейске, Темрюке и Новороссийске», — уточнил он.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что на решение вопроса с водоснабжением по всему краю каждый год в течение пяти лет необходимо тратить более 800 млн рублей.

Кондратьев добавил, что для финансирования нужно привлекать частные инвестиции и участвовать в программах федерального центра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.