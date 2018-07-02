В Дагестане автомобиль врезался в газопровод. Без газа остались жители одного села

В Буйнакском районе Дагестана 2 июля автомобиль врезался в газопровод и повредил его

Это произошло около 11:00. Возгорания не было. Аварию локализовали путем закрытия задвижки.

Без газа остались жители одного микрорайона села Нижнее Казанище. Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады. В работах задействованы 12 человек и четыре машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.