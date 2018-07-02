В ростовском зоопарке родились капибарята

Ростовская область

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В зоопарке Ростова-на-Дону родились два детеныша самого крупного из ныне живущих грызунов - капибары

Как сообщается на сайте зоопарка, сейчас самка Эльвира с детенышами живут в отдельном вольере. Основной пищей маленьких капибар является материнское молоко, но уже сейчас они начинают пробовать веточки и листья плодовых деревьев.

Определить пол зоологи смогут через пару месяцев, тогда капибары получат свои имена.

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В этом году все животные, рожденные в ростовском зоопарке, получают имя на первую букву алфавита.

Как сообщали Юга.ру, ранее в 2018 году в зоопарке родился детеныш у пары такинов-мишмивосемь хамелеонов, а также кубанские и дагестанские туры.

Зоопарки Ростов-на-Дону
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