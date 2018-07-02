Чечня считает, что Египет не обвинял ее в провале своей сборной на ЧМ-2018
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров сообщил, что Египет не жаловался на условия проживания в республике
«Мы попросили разобраться в посольстве Египта в этой ситуации. В этом египетских депутатов нет ни единого слова про Чеченскую Республику или об условиях базирования в ней. Повар сборной Египта Ахмат Хасан настолько был потрясен качеством и свежестью продуктов, что напевал какие-то очень красивые арабские песни», — пояснил Умаров.
Он отметил, что сборной Египта предоставили халяльную продукцию. Также были созданы условия для молитвы и достойного держания поста, поскольку несколько дней во время чемпионата мира по футболу был месяц Рамадан, сообщает «Национальная служба новостей».
Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация, что комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта назвал причиной провала футбольной сборной на чемпионате мира размещение команды на тренировочной базе в Чечне.
Сборная Египта 25 июня проиграла Саудовской Аравии, потерпев третье поражение в трех матчах группового этапа турнира, и завершила выступление на чемпионате мира.
Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». После этого иностранные СМИ написали, что футболист хочет покинуть сборную Египта, так как не хочет участвовать в создании чьего-либо политического образа.
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