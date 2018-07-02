Чеченский министр: Салах достоин быть почетным гражданином человечества

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров назвал египетского футболиста Мохаммеда Салаха достойным гражданином не только Чечни, но и всего человечества

«Это глубоко верующий мусульманин, человек, который помогает страждущим. Человек, который уделил внимание своей деревне. Человек, который знает свои корни и почитает их. Человек, который с именем всевышнего Аллаха выходит на поле», — сказал Умаров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, которые приводит «Р-Спорт», египетский футболист достоин быть не только почетным гражданином Чеченской Республики, но и вообще всего человечества.

Как сообщали Юга.ру, 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чеченской Республики. Позже иностранные СМИ писали о том, что футболист хочет покинуть команду из-за Кадырова, однако в пресс-службе правительства Чечни прокомментировали, что эта информация «совершенно некорректна».

На время ЧМ-2018 сборная Египта базировалась в Грозном, однако, заняв третье место в группе, не вышла в плей-офф и покинула первенство.

Ранее Джамбулат Умаров призывал исполнителя Семена Слепакова извиниться за песню про Рамзана Кадырова и футболистов сборной России. В прошлом году министр грозил возмездием «скрывающимся под видом журналистов бесам».