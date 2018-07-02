Граждане 103 стран побывали в Ростове за время ЧМ

На матч 1/8 финала в Ростов приедут 30 тыс. болельщиков

Как рассказал на пресс-конференции гендиректор транспортной дирекции ЧМ-2018 в РФ Кирилл Поляков, в Ростове четыре матча посетили люди из 103 стран. На матч 1/8 финал приедет 30 тыс. болельщиков, из них 5 тыс. — иностранцы. Бельгийцев и японцев будет 2 тыс. человек.

На «Ростов-Арене» 2 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между командами Бельгии и Японии. Игра начнется в 21:00.

Как писали Юга.ру, самый дешевый билет на матч 1/8 финала ЧМ в Ростове стоил 35 тыс. рублей.