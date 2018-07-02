СМИ: В Ростовской области убили мать уральского бизнесмена

В селе Средний Егорлык Ростовской области неизвестный убил мать уральского бизнесмена, его отец находится в реанимации

Как пишет телеканал «360», бизнесмен, который является учредителем ООО «Росспецстрой», нашел раненых родителей 27 июня в их доме в селе Средний Егорлык. Он увидел тело 60-летней матери с травмой головы. Отмечается, что женщина была связана отрезками ткани. Также был связан 70-летний отец бизнесмена, он находился в состоянии комы. Мужчину доставили в реанимацию.

Сейчас подозреваемый в преступлении находится в розыске, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД по Ростовского области корреспонденту Юга.ру информацию комментировать отказались.

«Росспецстрой» — ростовская компания, которая занимается установкой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и автоматизированными системами управления.