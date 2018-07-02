В Ставрополе мужчина упал с балкона многоэтажки

В Ставрополе начали доследственную проверку по факту падения с высоты 34-летнего местного жителя

Установлено, что днем 30 июня с общего балкона, расположенного на 17-м этаже многоквартирного дома в Ставрополе, упал мужчина. Известно, что он жил в соседнем доме вместе со своей супругой и двумя несовершеннолетними детьми.

Сейчас следователи опрашивают соседей и родственников погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.