Около ста объектов недвижимости арестовали по делу бывших членов правительства Дагестана

В Дагестане наложили арест на имущество экс-чиновников правительства по делу о мошенничестве при реализации социальных программ

В списке изъятых объектов недвижимости, которые, по версии следствия, чиновники получили незаконным путем, около ста квартир, домов, земельных участков и офисных зданий, пишет «Коммерсантъ». Адвокаты фигурантов считают аресты имущества незаконными и утверждают, что некоторые из этих квартир и домов осужденные купили до того, как их назначили на высокие должности.

По данным следствия, среди арестованных объектов недвижимости есть квартира, которую выделили экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову в 2004 году решением ОАО «Дагэнерго». Позже он подарил ее своей дочери.

По словам адвоката Юсуфова Дагира Хасавова, арест на квартиру брата его подзащитного также наложили незаконно, потому что половину стоимости оплачивали средствами материнского капитала.

Ранее в Дагестане по факту хищения бюджетных средств задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. 6 апреля суд наложил арест на имущество экс-чиновников.

Уголовные дела против нескольких высокопоставленных чиновников Дагестана в рамках кадровых чисток начали возбуждать в феврале. 31 января в Дагестан приехала спецкомиссия для проверки исполнения законности в республике.