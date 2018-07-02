В Краснодаре возобновили движение автомобилей по кольцу на улице Красных Партизан

В Краснодаре 2 июля сняли ограничение движения по кольцу на улице Красных Партизан

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что капремонт улицы Тургенева начали проводить на следующем участке — от Красных Партизан за кольцом до Гагарина. Сейчас работают над котлованом для замены магистрального ливневого коллектора. Также рабочие вывозят грунт, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Протяженность нового ремонтируемого участка составляет около 180 метров. На отремонтированных участках улицы Тургенева устанавливают опоры электроосвещения, специалисты подключают потребителей к сетям водоснабжения и канализации. В ближайшее время приступят к укладке дорожной одежды», — пояснил Архипов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил каждый день контролировать темпы выполнения работ.

Как сообщали Юга.ру, кольцо на улице Красных Партизан закрывали для автомобилей на три дня.

ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября. Ремонт одного из участков улицы Тургенева пообещали завершить в сентябре.

В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог.