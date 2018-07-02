В самшитовых лесах Адыгеи обнаружили новое место произрастания заповедной лилии

В Республике Адыгея нашли новое место произрастания редкой кавказской заповедной лилии

Его нашли специалисты Кавказского биосферного заповедника во время цветения растения. Место находится в Адыгее в бассейне реки Цице на территории единственного сохранившегося в природе участка самшитового леса.

«Кавказская лилия — редкий, сокращающийся в численности вид, занесенный в Красные книги федерального и регионального значения. Она растет небольшими группами на незначительных площадях. Изредка плотность достигает 25 экземпляров на 1 кв. метр», — говорится в сообщении Кавказского биосферного заповедника.

Специалисты предупреждают, что кавказская лилия чувствительна к малейшим изменениям условий увлажнения и освещения, поэтому при неблагоприятном развитии ситуации с самшитом она может пострадать одной из первых.

Как сообщали Юга.ру, благодаря проведенной работе по созданию искусственных насаждений, началось возрождение самшитовых лесов в России. Их площадь увеличилась на 12% — с 4,2 га до 4,7 га. До конца 2018 года за счет новых посадок планируется увеличить площадь до 6 га.