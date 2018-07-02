В Дагестане сгорел цех по переработке бумаги

В Махачкале 2 июля ночью произошел пожар в цеху по переработке бумаги

Сообщение о возгорании поступило в 0:37. Пожарным рассказали, что горит здание на проспекте Амет-Хана Султана.

В 2:00 пламя локализовали. В 2:20 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. В тушении были задействованы 30 человек и восемь машин.

Пострадавших нет. Сейчас устанавливают причины пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.