В Дагестане сгорел цех по переработке бумаги

Дагестан

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В Махачкале 2 июля ночью произошел пожар в цеху по переработке бумаги

Сообщение о возгорании поступило в 0:37. Пожарным рассказали, что горит здание на проспекте Амет-Хана Султана.

В 2:00 пламя локализовали. В 2:20 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. В тушении были задействованы 30 человек и восемь машин.

Пострадавших нет. Сейчас устанавливают причины пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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