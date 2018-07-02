Жителей Магаса предупредили об опасной активности змей

Администрация Магаса предупредила местных жителей о том, что в городе активизировались змеи

В мэрии сообщили, что в это время года змеи агрессивны. Из-за жары они переселились в реки и каналы. Сообщается о многочисленных звонках — рыбаки замечали змей длиной от 1 до 4 метров.

В Магасе создали комиссию и группу специалистов по отлову ядовитых пресмыкающихся. Городские власти призвали местных жителей быть бдительными, не отпускать детей к водоемам, не пытаться ловить змей, при необходимости вызывать МЧС и скорую помощь, пишет «Российская газета».