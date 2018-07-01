Энергетики возобновили подачу электричества в пострадавших от града станицах

Бригады «Кубаньэнерго» 1 июля восстановили энергоснабжение в станице Новокорсунской, которая накануне больше всего пострадала от града

Также электричество возобновили и в других населенных пунктах, пострадавших от непогоды. Энергетики устранили повреждения на линиях распределительной сети 6-10 кВ и обеспечили подачу электричества жителям. Одновременно специалисты отрабатывают отдельные заявки, поступающие от потребителей, ведут осмотр линий, сообщили в пресс-службе компании.

В первые часы после града были использованы 27 резервным источникам электроснабжения. Всего в восстановительных работах задействовали более 200 человек и 50 единиц спецтехники.

По всем вопросам граждан просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-15-52.