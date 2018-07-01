В Краснодаре ремонт улицы Восточно-Кругликовской выполнили на 70%

Краснодарский край

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В Краснодаре завершили демонтаж дорожного островка на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской, где вместо кольцевого движения организуют регулируемый перекресток

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«Согласно графику, работы на коммуникациях и проезжей части идут на нескольких промежутках улицы Восточно-Кругликовской. Реконструкцию ведут от улицы 40-летия Победы до Российской, включая Яснополянскую и Уссурийскую. На пересечении с улицей Черкасской обустраивают дорогу после демонтажа кольца. После асфальтирования здесь установят новый светофор и нанесут разметку», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Специалисты расчищают участок после сноса здания в районе улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. Затем там расширят проезжую часть. Также на улице Восточно-Кругликовской обустраивают тротуары и устанавливают бордюры, монтируют сети уличного освещения. 

На улице Уссурийской от Российской до Яснополянской построили ливневую канализацию, уложили нижние слои асфальта и сделали тротуары. В этом районе для водителей организована временная схема движения. На улице Яснополянской почти завершили укладывать нижние слои асфальта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Краснодар Ремонт дорог

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