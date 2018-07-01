В Кабардино-Балкарии пропал страдающий потерей памяти пенсионер

В Кабардино-Балкарии объявили в розыск без вести пропавшего 77-летнего Леона Конгапшева

Пенсионер вечером 23 июня вышел из дворца творчества детей и молодежи, расположенного на проспекте Ленина в Нальчике, и после этого пропал.

Рост Леона Конгапшева — 150-160 см. У него седые волосы. Мужчина худощавого телосложения. Особые приметы — страдает потерей памяти. Был одет в серую футболку, черные брюки и туфли.

Граждан, которые знают о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 8 (8662) 74-07-33 или 02, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.