«Кубаньэнерго» помогает восстановить электричество в садовых товариществах Сочи

Специалисты «Кубаньэнерго» оказывают оперативную помощь в устранении технических нарушений на сетях в садоводческих товариществах Сочи

Садовые товарищества «Оазис», «Фундучное» и «Русская поляна», не входящие в зону ответственности ПАО «Кубаньэнерго», оказались отключенными от энергоснабжения. Электричество в них поступает от трансформаторной подстанции, подключенной к кабельно-воздушной линии. Раньше эти сети обслуживала компания «Транстоннель», однако она была ликвидирована из-за банкротства, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «Кубаньэнерго».

Сети оказались бесхозными и документально не оформленными, на линии электропередачи возникло множество повреждений, в том числе обрушение опор, что привело к техническим нарушениям.

Администрация Сочи обратилась в «Кубаньэнерго» с просьбой помочь восстановить электросети. Бригада Сочинских электросетей обнаружила нарушения и оперативно приступила к ремонтным работам, которые продолжаются до сих пор.

Электроснабжение планируется восстановить к 20:00 30 июня.