В Сочи в ДТП с автобусом погибли иностранец и водитель такси

Полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии, которая произошла утром 30 июня на трассе Адлер — Красная Поляна

По предварительным данным, около 6:50 машина такси Renault Logan выехала на встречку и столкнулась с автобусом, который двигался без пассажиров.

В иномарке ехали три человека: водитель и пассажиры — граждане Индии. В результате аварии погибли мужчина, который был за рулем, и иностранец. Второй пассажир получил травмы, его госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Водитель автобуса не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.