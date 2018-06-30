В Сочи в ДТП с автобусом погибли иностранец и водитель такси
Полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии, которая произошла утром 30 июня на трассе Адлер — Красная Поляна
По предварительным данным, около 6:50 машина такси Renault Logan выехала на встречку и столкнулась с автобусом, который двигался без пассажиров.
В иномарке ехали три человека: водитель и пассажиры — граждане Индии. В результате аварии погибли мужчина, который был за рулем, и иностранец. Второй пассажир получил травмы, его госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Водитель автобуса не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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