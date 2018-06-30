Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода селя

Северная Осетия

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Вечером 29 июня запретили движение транспорта по Транскавказской автомагистрали

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, ограничение движения ввели из-за невозможности обеспечения безопасного проезда, оно действует с 23:00.

Из-за схода селевого потока на 69-м км трассы закрыт участок автомагистрали Карджин — Алагир — Нижний Зарамаг — Бурон в обоих направлениях, передает пресс-служба Росавтодора.

Специалисты занимаются ликвидацией последствий и обеспечением безопасного проезда. МЧС и аварийные службы перешли в режим готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Водителями рекомендовали воздержаться от поездок направлении закрытого участка, пока погода не улучшится. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.

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