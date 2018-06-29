В Дагестане учителя будут судить за избиение ученика

В Чародинском районе Дагестана прокуратура направила в суд заявление на учителя, ударившего ученика 9 класса

В пресс-службе Прокуратуры Дагестана сообщили, что в Чародинском районе в 2017 году в одной из школ учитель и по совместительству классный руководитель ударил ученика девятого класса рукой и ногой.

После этого в прокуратуру региона поступило заявление по факту инцидента.

В отношении учителя возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником), предусматривающей наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей или лишения свободы сроком до трех лет.

Прокуратура передала уголовное дело с обвинительным заключением в мировой суд.