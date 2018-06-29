В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой и градом

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 30 июня и 1 июля

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в субботу на Кубани пройдут кратковременные дожди с грозой, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Температура ночью 19-24 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 13-18 °С, днем будет 28-33 °С, местами до 35 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 20-25 м/с.

На Черноморском побережье температура ночью будет 20-25 °С, днем термометры покажут 24-29 °С, на юге побережья ожидается до 32 °С.

В Краснодаре также ожидается дождь с грозой, временами возможны сильные осадки с градом. Температура ночью 19-21 °С, днем 31-33 °С. Ветер 5-10 м/с, временами шквалистое усиление до 18-23 м/с.

В воскресенье на Кубани будут идти кратковременные дожди, в отдельных пунктах сильные осадки с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ночью похолодает до 18-23 °С, местами в юго-восточных предгорьях температура опустится до 13-18 °С, днем воздух прогреется до 29-34 °С.

На Черноморском побережье температура ночью 20-25 °С, в южной части 17-22 °С, днем 25-30 °С. На побережье Азовского моря 27-32 °С.