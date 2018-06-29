В «Газпром газораспределение Краснодар» прокомментировали сообщения о реорганизации в Успенском районе

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» прокомментировала информацию об оказании услуг по техобслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) в Успенском районе

В ряде СМИ появилась информация со ссылкой на члена Центрального штаба ОНФ Наталью Костенко, в которой утверждается, что руководство АО «Газпром газораспределение Краснодар» систематически нарушает права потребителей, требуя в срочном порядке перезаключить договор по обслуживанию ВДГО из-за реорганизации районных подразделений компании. Также в сообщении говорится, что газовики филиала № 6 «Газпром газораспределение Краснодар» игнорируют представления прокуратуры и «добиваются своего обходными путями», отключая газ в Успенском районе 27 июня с 8:00 до 20:00.

«Если подобные действия со стороны АО "Газпром газораспределение Краснодар" будут продолжаться, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы руководитель этой организации лишился своей должности по причине профессиональной некомпетентности», — цитируют Наталью Костенко СМИ.

«Газпром газораспределение Краснодар» сделало официальное заявление, в котором утверждает, что информация относительно работы газораспределительной организации в Успенском районе излагается в искаженном виде и не соответствует действительности.

В официальном комментарии компании, поступившем в распоряжение портала Юга.ру, говорится, что «Газпром газораспределение Краснодар» не проводит мероприятия по реорганизации газовых хозяйств, входящих в систему Единого оператора по транспортировке природного газа в Краснодарском крае.

«Газовые хозяйства являются организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии со своими уставами. Заключенные договора на ТО ВДГО/ВКГО считаются действующими и не будут расторгаться в одностороннем порядке. Все обязательства, взятые на себя газовыми хозяйствами, исполняются в полном объеме, в соответствии с условиями договоров и требований законов РФ в области газоснабжения», — сообщили в АО «Газпром газораспределение Краснодар».

По правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению техобслуживание ВДГО осуществляется на основании договора, заключаемого между заказчиком и любой специализированной организацией, отвечающей установленным требованиям.

«В части отключения газа в Успенском районе 27 июня сообщаем, что остановка ГРС ст. Успенская предусмотрено "Графиком остановок ГРС, принадлежащих ПАО "Газпром" и эксплуатируемых ООО "Газпром трансгаз Краснодар" и ГРС, принадлежащих "Третьим лицам" для проведения плановых ремонтов, при выполнении которых временно прекращается подача газа в газораспределительные сети ГРО Краснодарского края для потребителей. Данный график составлен и утвержден в 2017 году. После проведения необходимых работ все отключенные абоненты были подключены», — заключили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Краснодар».