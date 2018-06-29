В Ростовской области найдена живой девочка-инвалид, которую искали четыре дня

Ростовская область

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В Шахтах 29 июня нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала четыре дня назад

Как писали Юга.ру, 25 июня в Шахтах пропала без вести девочка-инвалид. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что 29 июня девочку нашли на улице в Шахтах. Видимых телесных повреждений на ее теле не обнаружили.

«Девочка была обессилена и находилась в подавленном состоянии. В настоящее время она госпитализирована. Несмотря на то что ребенок найден, расследование уголовного дела продолжается», — заключили в ведомстве.

Следователи установят обстоятельства ее исчезновения и степень вины родителей.

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В Ростовской области найдена живой девочка-инвалид, которую искали четыре дня
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