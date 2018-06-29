Жителей Сочи предупредили о надвигающемся урагане

В Сочи с 29 июня по 1 июля метеорологи прогнозируют ухудшение погоды

На курорте 29 и 30 июня, а также 1 июля ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистое усиление ветра, порывы могут достигать 20-25 м/с.

Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Велика вероятность формирования смерчей над Черным морем.

Все службы Сочи перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности и сохранности имущества: не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру 112.