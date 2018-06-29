В Ростове закрыли три ТЦ из-за проблем с пожарной безопасностью

По решению суда в Ростове опечатали ТЦ «Левенцовский», еще два торговых центра временно закрыты

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области отметили, что торговый центр «Левенцовский» закрыт до устранения нарушений пожарной безопасности. ТЦ «Талер» и «Плаза» тоже временно перестали работать.

«"Талер" закрыт на несколько дней в связи с проведением проверки по функционированию пожарной безопасности. Незначительные нарушения были выявлены ранее в ходе проверки. Они устранены в полном объеме», — говорится на странице торгового центра «ВКонтакте».

Когда будет открыт ТЦ, не уточняется.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Ростовской области прокуратура выявила 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах и потребовала закрыть 34 ТЦ.