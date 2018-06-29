Замначальника уголовного розыска Ставрополя арестовали за покровительство сутенерам

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал заместителя начальника уголовного розыска города Сергея Рубежного, его с подельником заподозрили в получении взятки и склонении к организации занятия проституцией

По данным краевого суда, Рубежного арестовали на два месяца — до 26 августа.

Следствие полагает, что в 2015 году Рубежной предложил знакомому создать в Ставрополе преступную группу, которая бы организовала занятия проституцией. Заместителю начальника уголовного розыска каждый месяц надо было передавать 1 млн рублей за покровительство. Знакомый согласился.

В 2016 году сотрудник полиции для конспирации привлек для общения с преступниками своего коллегу оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет. Каждый месяц он получал деньги и передавал их Рубежному.

По данным управления МВД по Ставропольскому краю, обоих сотрудников уволят из ОВД по отрицательным мотивам, сообщает «Интерфакс».