В Крыму после столкновения легковушки с деревом погибли три человека

Крым

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В Джанкойском районе Крыма легковой автомобиль врезался в дерево

Авария произошла 28 июня возле села Завет-Ленинского. По предварительным данным, легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП трое человек погибли. Еще один пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

Юга.ру писали, что 20 июня в Крыму у села Лекарственного произошла авария. По данным источника в экстренных службах республики, погибли пять человек.

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