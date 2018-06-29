В Крыму после столкновения легковушки с деревом погибли три человека

В Джанкойском районе Крыма легковой автомобиль врезался в дерево

Авария произошла 28 июня возле села Завет-Ленинского. По предварительным данным, легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП трое человек погибли. Еще один пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

Юга.ру писали, что 20 июня в Крыму у села Лекарственного произошла авария. По данным источника в экстренных службах республики, погибли пять человек.