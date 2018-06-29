В Краснодаре разыскивают пропавшую девушку из Севастополя

В Краснодаре объявили в розыск 16-летнюю Карину Сумарокову из Севастополя

По данным Следственного комитета, девушка 12 апреля приехала на привокзальную площадь станции Краснодар-1 из Крыма, где жила с родителями. Предположительно, Сумарокова выехала за пределы Краснодарского края.

Рост пропавшей девушки около 170 см, она плотного телосложения с волосами ниже плеч (одна половина головы окрашена в черный цвет, другая — в рыже-красный). Была одета в черные штаны, серый свитер и черные лаковые туфли на платформе.

«Граждан, обладающих информацией о местонахождении Карины Сумароковой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 267‑52‑47, 8 (861) 267‑52‑25, 8 (918) 111‑19‑58», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.