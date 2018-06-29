В Чечне завели уголовное дело на избивавшую пасынка женщину
В Чечне возбуждено уголовное дело из-за того, что женщина избивала мальчика
Прокуратура во время проверки установила, что женщина избила восьмилетнего пасынка резиновым шнуром. На спине и ногах мальчика нашли гематомы и ссадины.
После проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.
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