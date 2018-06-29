В Ингушетии задержали подростка, укравшего государственную награду
В Ингушетии полиция задержала юношу, которого заподозрили в краже государственной награды «Герой труда Российской Федерации»
С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Место преступления осмотрели в присутствии начальника межмуниципального отдела полиции. В течение суток установили, что к краже причастен 17-летний житель Назрановского района. К моменту задержания он продал награду.
«В ходе проведенных мероприятий государственная награда обнаружена и изъята. В ближайшее время она будет возвращена владелице», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ингушетии.
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