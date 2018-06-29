В Ингушетии задержали подростка, укравшего государственную награду

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии полиция задержала юношу, которого заподозрили в краже государственной награды «Герой труда Российской Федерации»

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Место преступления осмотрели в присутствии начальника межмуниципального отдела полиции. В течение суток установили, что к краже причастен 17-летний житель Назрановского района. К моменту задержания он продал награду.

«В ходе проведенных мероприятий государственная награда обнаружена и изъята. В ближайшее время она будет возвращена владелице», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ингушетии.

Кражи Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Олег Навальный вышел из колонии
В Чечне завели уголовное дело на избивавшую пасынка женщину 
В Ингушетии задержали подростка, укравшего государственную награду
При взрыве на АЗС в Чечне пострадали несколько человек
Путин и Трамп определились с местом встречи
Два университета юга России попали в первый рейтинг вузов Forbes

Лента новостей

Статьи

«Я категорически против масс‑маркета».

Краснодарский дизайнер Роман Уваров о клиентах, стиле и деньгах

Статьи

Бжедуховская, Абадзехская, Мамхег, Хатукай и Натухай

Как кубанские станицы сохранили имена адыгских (черкесских) племен

Стали известны все 16 команд — участниц плей-офф ЧМ-2018

В 1/8 финала ЧМ вошли 10 команд из Европы, 4 — из Южной Америки и по одной от Северной Америки и Азии

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале