В Сочи снесут торговые павильоны а районе аквапарка «Маяк»

Торговые павильоны в районе аквапарка «Маяк» должны быть снесены. Такое решение вынес 15 арбитражный апелляционный суд. История эта давняя, долгое время прибрежная территория была в федеральной собственности. Жадность арендаторов превратила морскую набережную в торговую галлерею. Как только пляжи передали нам, в муниципальную собственность, мы начали судебный процесс. Сначала юристам мэрии #Сочи удалось добиться от владельцев аквапарка открыть доступ к морю. Теперь они в течение 30 дней должны привести территорию в соответствие с проектом, то есть снести магазины и кафе. Такие перемены, конечно, преобразят набережную, она станет комфортнее и красивее. И это очередная победа всех сочинцев!

