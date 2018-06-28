В Сочи снесут торговые павильоны а районе аквапарка «Маяк»
Власти Сочи добились через суд сноса магазинов и кафе в районе аквапарка «Маяк»
Мэр курорта Анатолий Пахомов сообщил в своем инстаграме, что такое решение вынес арбитражный апелляционный суд.
«История эта давняя, долгое время прибрежная территория была в федеральной собственности. Жадность арендаторов превратила морскую набережную в торговую галерею. Как только пляжи передали нам, в муниципальную собственность, мы начали судебный процесс», — рассказал глава Сочи.
По его словам, сначала юристы мэрии добились от владельцев аквапарка открытия доступа к морю. Теперь, согласно решению суда, в течение 30 дней территория у «Маяка» должна быть приведена в порядок в соответствие с проектом — магазины и кафе должны быть снесены.
Торговые павильоны в районе аквапарка «Маяк» должны быть снесены. Такое решение вынес 15 арбитражный апелляционный суд. История эта давняя, долгое время прибрежная территория была в федеральной собственности. Жадность арендаторов превратила морскую набережную в торговую галлерею. Как только пляжи передали нам, в муниципальную собственность, мы начали судебный процесс. Сначала юристам мэрии #Сочи удалось добиться от владельцев аквапарка открыть доступ к морю. Теперь они в течение 30 дней должны привести территорию в соответствие с проектом, то есть снести магазины и кафе. Такие перемены, конечно, преобразят набережную, она станет комфортнее и красивее. И это очередная победа всех сочинцев!
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