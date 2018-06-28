В Сочи снесут торговые павильоны а районе аквапарка «Маяк»

Власти Сочи добились через суд сноса магазинов и кафе в районе аквапарка «Маяк»

Мэр курорта Анатолий Пахомов сообщил в своем инстаграме, что такое решение вынес арбитражный апелляционный суд.

«История эта давняя, долгое время прибрежная территория была в федеральной собственности. Жадность арендаторов превратила морскую набережную в торговую галерею. Как только пляжи передали нам, в муниципальную собственность, мы начали судебный процесс», — рассказал глава Сочи.

По его словам, сначала юристы мэрии добились от владельцев аквапарка открытия доступа к морю. Теперь, согласно решению суда, в течение 30 дней территория у «Маяка» должна быть приведена в порядок в соответствие с проектом — магазины и кафе должны быть снесены.