Новость о попытке суицида Родченкова оказалась выдумкой сатирического сайта

Сообщение о том, что информатор ВАДА и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, изначально появилась на сайте выдуманных новостей «Панорама»

Как сообщали Юга.ру, новость о попытке суицида Родченкова в Вашингтоне 27 июня опубликовал RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Позже агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что причиной самоубийства Родченкова мог быть иск от российских биатлонистов на $30 млн.

Информацию об этом опроверг американский адвокат Родченкова Джим Уолден. Он заявил «Новой газете», что Родченков «здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России».

РБК обратил внимание, что рассказанные Ионовым подробности о якобы попытке суицида полностью совпадают с новостью на сатирическом сайте «Панорама». Однако Ионов упустил тот момент, что Родченкова якобы нашли перед включенным телевизором. Главред «Панорамы» Борис Гонтермахер объяснил, что «новость» о госпитализации Родченкова появилась 19 июня, в день, когда сборная России по футболу обыграла команду Египта.

«Все детали были придуманы буквально на ходу, включая город Вашингтон, шесть пачек успокоительных средств, неврологическую клинику», — рассказал он.

По мнению Гонтермахера, Ионова мог взять за основу текст «Панормы» и «немного приукрасить», RT же не проверила должным образом информацию.

Сам Ионов заявил РБК, что получил информацию о Родченкове от нескольких коллег из США и заверил, что об издании «Панорама» ничего не знает.

В телеграм-канале RT появилось сообщение, что заявления Ионова «судя по всему, не подтверждаются». Там отметили, что ранее «правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока».