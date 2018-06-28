В Тбилисском районе стартовали межмуниципальные Казачьи игры

В Тбилисском районе 28 июня стартовали II межмуниципальные Казачьи игры, посвященные 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков

Участие в играх принимают команды восьми районов Кубани: Тбилисский, Кавказский, Тихорецкий, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Тимашевский и Кореновский.

Торжественное открытие состоялось на территории лагеря «Ласточка». В нем приняли участие депутат Государственной думы Алексей Езубов, атаман Кавказского отдела Кубанского казачьего войска Сергей Бикеев и заместители главы Тбилисского района.

Мероприятие началось с молитвы, затем прозвучали гимны России и Краснодарского края. Для участников игр артисты устроили реконструкцию событий 1792 года, когда императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту Черноморскому войску на кубанские земли. Затем выступил ансамбль «Казачата».

В первый день игр команды примут участие в спортивных соревнованиях: отжимание, подтягивание, перетягивание каната, разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, штрафной бросок, а также прохождение туристической полосы препятствий и спортивное ориентирование.

Во второй день после общего построения казачат ждет пейнтбольный турнир и другие состязания. Казачьи игры завершатся конкурсом строя и песни и награждением команд, рассказали в пресс-службе администрации Тбилисского района.