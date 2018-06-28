УРАЛСИБ поднялся в рейтинге 15 самых прибыльных банков России

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Банк УРАЛСИБ занял 11-е место в рейтинге самых прибыльных российских банков по итогам пяти месяцев 2018 года

Рейтинг составил портал Банки.ру. По сравнению с аналогичным показателем за четыре месяца УРАЛСИБ поднялся в списке на одну строчку, сообщили в пресс-службе компании.

По данным на 1 июня 2018 года, показатель чистой прибыли банка составил 5,5 млрд рублей. По сравнению с данными на 1 мая 2018 года  показатель вырос на 18%. 

Уточняется, что рост прибыли банка обусловлен результатами работы, которую проводят последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В мае международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтингов банка УРАЛСИБ до позитивного. По мнению специалистов, повышение рейтинга связано с ожиданиями экспертов агентства, что банк продолжит восстанавливать свою бизнес-модель и укреплять положение на рынке в ближайший год.

Финансовый рейтинг Банки.ру обновляют каждый месяц на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

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