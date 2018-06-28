СМИ сообщили о климатической катастрофе, которая грозит России. Ученые это опровергли

28 июня СМИ сообщили, что, по данным ученых из Норвегии, России грозит климатическая катастрофа в XXI веке

Как сообщалось, норвежские ученые опубликовали в журнале Nature Climate Change исследование, из которого следовало, что в северной части Баренцева моря зафиксированы резкие климатические изменения, которые повлекут за собой катастрофу.

«Во-первых, климат в Арктике меняется давно. Что Арктика вся теплеет — так это десятилетиями происходит. Во-вторых, ситуация в Баренцевом море становится похожа на ситуацию в Северной Атлантике — это тоже не новость. Там действительно сначала теплеет, потом холодает. Можно ли назвать это катастрофой? Конечно, нет», — пояснил RT доктор физико-математических наук и научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семенов.

Как сообщали Юга.ру, ученые заявили, что через 30 лет Ростовская область может стать субтропиками. Также ученые предсказали малый ледниковый период в Крыму после 2050 года.

В июле 2017 года в Антарктике откололся айсберг массой 1 трлн тонн. Площадь айсберга составила почти 6 тыс. кв. км, он вошел в число десяти когда-либо зарегистрированных крупнейших айсбергов. Размер льдины можно сравнить с Уэльсом.