Курорт «Роза Хутор» запустил программу скидок для студентов

В этом летнем сезоне на курорте «Роза Хутор» начала работать специальная программа для учащихся высших учебных заведений

Участником программы может стать любой российский студент. Для этого нужно оформить именную карту, которая является ски-пассом курорта «Роза Хутор». Для участников программы предусмотрены скидки до 15% на услуги курорта (прогулочные билеты, вело-пасс, прокат оборудования, трекинг, экскурсионные маршруты), обслуживание в точках питания, а также на покупки в магазинах. Скидки предоставляются при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор».

Как отметила директор департамента маркетинга и продаж «Роза Хутор» Ольга Филипенкова, студенческая карта дает учащимся вузов со всей страны возможность не только попробовать огромное количество летних активностей на курорте, но и значительно сэкономить при этом.

Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. В этом летнем сезоне период скидок продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе курорта.